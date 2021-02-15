روبي في «حتة تانية» بـ«هوت شورت» (فيديو)

تواصل الفنانة روبي العمل على أغنيات ألبومها الجديد «حتة تانية»، الذي من المقرر أن تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة مع المنتج وليد منصور.

وأعلنت روبي عن أولى مفاجآت الألبوم خلال الساعات الماضية، حينما نشرت «بوستر» الألبوم وهي مرتدية «هوت شورت».

روبي تقدم ألبوما غنائيا مع المنتج وليد منصور

وعلم «الوطن» أن روبي تتعاون في الألبوم الجديد مع نخبة من الشعراء والملحنين، حيث تقدم في العمل أغنيتين من كلمات الشاعر صابر كمال، وهما «تعجبني يا ولا» من ألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، والثانية بعنوان «سهوة» من ألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، كما هناك أغنية «حتة تانية» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وسيتم تصوير أغنيتين من الألبوم فقط بطريقة الفيديو كليب مع المخرج محمد القاضي.

كما ستتعاون روبي في الألبوم مع كل من: أيمن بهجت قمر، ومحمد يحيى، وأحمد زعيم، ومحمد مدين، وتوما، وتميم، وأحمد إبراهيم، ورامي سمير.

وبجانب العمل الغنائي، تستعد روبي حاليا لتصوير 4 أفلام لكي يتم عرضها خلال الأيام المقبلة، وهي «برة المنهج»، «كيرة والجن»، «شغل خواجات»، «شلة ليبون».

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة روبي، التي عُرضت على المشاهدين هو مسلسل «أهو ده اللي صار» عام 2019 مع أحمد داود، ومحمد فراج، سوسن بدر، علي الطيب، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حاتم علي.

يذكر أن روبي كان قد قدمت خلال مسيرتها الفنية ألبومين غنائيين، الأول طرح عام 2004 وأحدث ضجة واسعة قوية بسبب الأغنيات التي ضمها، منها «إنت عارف ليه» و«ليه بداري كده»، وفي عام 2007 قدمت ثاني ألبوماتها الغنائية الذى طرح بعنوان «مشيت ورا إحساسي».