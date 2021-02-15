بعد افتتاحه.. القباج عن «ديارنا»: يضم عارضين من ذوي الهمم وغارمين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض «ديارنا» الذي تم افتتاحه اليوم هو النسخة الـ61 من سلسلة هذه المعارض، وبه 300 عارض، من جميع المحافظات، ويقام على مساحة 3 آلاف متر، ويتم التوسع في أماكن جديدة، لافتة إلى أنهم يجوبون الأقصر والإسكندرية والمنيا، وهذا المعرض هو السادس هذا العام رغم جائحة كورونا، معقبة: «نحن مصممون على تسويق منتجاتنا وشعار المعرض (مصر بتتكلم حرفي) لأننا نريد إعلاء قيمة الحرف».

إظهار المنتج بأفضل طريقة

وأضافت «القباج»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع برنامج برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن العارضين تربطهم مع منتجاتهم علاقات رائعة، وكل شخص منهم يرغب في أن يظهر منتجه بأفضل طريقة، وهناك التزام كامل بالإجراءات الاحترازية، ويتم توفير وسائل مواصلات لجميع القادمين من أماكن بعيدة، إضافة إلى تعليم الأطفال الحرف لكي يحبونها.

ديكور المعرض بالخط الكوفي

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ديكور المعرض كله بالخط الكوفي العربي، إحياءً للتراث والخط العربي، والمعرض به عارضين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا من الغارمين، وهذا يؤكد أن مصر تهتم بكل الحرفيين.

وأشارت إلى أن المعرض تشارك به وزارات أخرى، مثل الشباب، والسياحة، والثقافة، وغيرها، ووزارة التضامن معنية بالجمعيات الأهلية، ووراء كل عارض عشرات من الأسر العاملة حتى يخرج المنتج في صورته النهائية، وهناك أيضا بعض الشركات الصغيرة، والوزارة تدعم المعرض ولا تحصل على إيجار، ولكن تحصل على نسبة بسيطة من البيع، والمعرض يعبر عن الاقتصاد متناهي الصغر والذي يساهم في الاقتصاد الكلي، وهذا يعتبر دعوة للإنتاج من قبل وزارة التضامن.

وشددت على أنهم يساهمون في تدريب الأجيال القادمة أيضا، ولأول مرة يستهدفون هذه المنطقة، وهي منطقة: التجمع، والشروق وبدر، والمناطق البعيدة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، ويفتتحون أسواق وفرص في أماكن جديدة، لأن هذه المناطق تقدر العمل اليدوي، وأيضا سيتم افتتاح معارض أخرى في مناطق أخرى قريبا، مثل منطقة أكتوبر.