وزيرة التضامن: معرض «ديارنا» دعوة للأسر لكي تعمل وتنتج

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بعد صدور لائحة قانون منظمات المجتمع المدني، تم تعديله ومراجعته بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد حوار مدني مع الوزارات والهيئات المختصة، ومن يهمهم القانون، وبعد إصدار اللائحة، أثيرت بعض الأسئلة من قبل بعض المنظمات الدولية العاملة على أرض مصر، ولذلك عقدت معهم اجتماعا للحوار معهم، لتوضيح المزايا التي جاء بها القانون، وإظهار مبادئ الحوكمة وكمية الإعفاءات التي أتاحها القانون، إضافة لميكنة قاعدة بيانات لجميع الجمعيات الأهلية، وهم كان لديهم العديد من الاستفسارات التي طرحوها.

الرد على تساؤلات الجمعيات الأهلية

وأضافت «القباج»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع برنامج برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن الوزارة لم تترك أي مجال ليكون بها أي لبس، وتم مراعاة الرد على جميع تساؤلاتهم، وهم كانوا أكثر من مائة هيئة، وبعضهم شارك بطريقة افتراضية، وهم طرحوا أسئلة بشأن توفيق الأوضاع، والدفع الإلكتروني في البنوك المسجلة بالبنك المركزي، والموافقات، والمزايا، والإعفاءات التي تتوفر لهم، والوزارة أنشأت منصة لوضع كل الأسئلة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية تم ترجمة اللائحة التنفيذية إلى اللغة الإنجليزية.

وتابعت وزيرة التضامن: «نحن ليس لدينا أي شيء به حساسية، ومتفاؤلون جدا في الفترة المقبلة، ونحن نرغب في تطوير قدرات العاملين في الوزارة، وننشر الوعي، والجمعيات لها قواعد يجب احترامها، ومن واجبنا تسهيل الإجراءات، ومن خلال قاعدة البيانات سنكون على علم بكل ما يحدث، ونرغب في ميكنة جميع الجمعيات الأهلية في مصر، وسيتم الإجابة على كل أسئلتهم بشكل عملي وموثق».

معارض جديدة في المطارات

أما بالنسبة لافتتاح معرض ديارنا، فأشارت الوزيرة إلى أن هذا يساهم في تسويق الأعمال اليدوية، وهي تضاهي المنتجات التي يشتريها الكثيرون من الخارج، ويتم التنسيق مع وزارة الطيران المدني من أجل فتح أسواق في المطارات، وندرس السوق الخارجي في أفريقيا والدول العربية، وهذا يعتبر دعوة صريحة للأسر لكي تعمل وتنتج.