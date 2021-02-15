خالد سليم: أتمنى طرح أناشيد دينية بصوتي خلال الفترة المقبلة

أعرب الفنان خالد سليم عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور بمسلسل «جمال الحريم»، الذي عُرض مؤخرًا عبر فضائية «dmc»، وتصدر الحلقات محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «سليم» لـ«الوطن»، إن الجمهور تفاعل مع الابتهالات والأناشيد الدينية التي قدّمها خلال المسلسل، موضحًا تفاصيل التحضير لتلك الابتهالات: «أنا بسمع الأناشيد دي في بيت العائلة من صغري، كما أنها كانت أساس الموسيقار محمد عبدالوهاب، وكان يُطلق عليه الشيخ عبدالوهاب في أغلب الأحيان، وأم كلثوم كانت بدايتها في فرقة إنشاد ديني».

حبيت منطقة الابتهالات

وتابع: «أنا عارف ومتابع الإنشاد الديني بس عمري ما غنيته، ولما بدأنا تحضيرات عشان المسلسل، عقد جلسات عمل مكثفة مع المُنشد أحمد نافع، وهو تولى تحضير جميع الحضرات والابتهالات التي قدمت في المسلسل»، مُعربًا عن سعادته بتلك التجربة وردود فعل الجمهور، قائلًا: «حبيت منطقة الابتهالات جدًا وتعمقت فيها أوي».

وأضاف: «لما كنت بحط صوتي على الأناشيد دي، حبيت صوتي أوي فيها، حسيت أد إيه إنها مبينة تفاصيل وإمكانيات صوتي أوي ومخارج الألفاظ، وتمنيت أن يكون ليا ابتهالات دينية أعملها في المستقبل القريب».

تفاصيل مسلسل «جمال الحريم»

مسلسل «جمال الحريم» من بطولة خالد سليم، واللبنانية نور ودينا فؤاد، الفنان القدير صلاح عبدالله، أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب والتشويق، حيث تتورط مذيعة سريعًا في عالم غير مألوف أثناء محاولتها مساعدة صديقه لها تعاني من المس، لتجد نفسها في عالم الجن والأشباح، وما يتخلله من دجل وشعوذة.