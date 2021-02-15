وزيرة التضامن: «ديارنا» سيطوف كل محافظات مصر تباعا وهو فرصة للعارضين

أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن ترحيبها بجميع العارضين والمنتجين من أنحاء مصر المختلفة، الذين يُشاركون حاليًا في معرض «ديارنا»، موضحة أنها سعيدة للغاية لمشاركة 300 عارض في هذه الدورة على مساحة 3000 متر، كما ذكرت أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» عطلت الوزارة العام الماضي عن استمرارية إقامة هذا المعرض.

معارض «ديارنا» تجوب أنحاء مصر المختلفة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن معارض «ديارنا» تّجوب أنحاء مصر المختلفة، وتُعد شكلا من أشكال الدعم للحرف التراثية من أجل الحفاظ على التراث والبيئة، وفي الوقت ذاته يُعد شكل من أشكال التمكين الاقتصادي للأسر من كافة الأنحاء، «عندنا عارضين من الصعيد وصحراء مصر وسيناء والوادي الجديد وأسيوط وسوهاج والجيزة».

نظمنا 6 معارض لـ«ديارنا» فقط خلال العام الماضي

وأضافت « القباج»، خلال حوارها على شاشة «extra news»، أن وزارة التضامن الاجتماعي نظمت خلال العام الماضي 6 معارض لـ «ديارنا» فقط، بينما في العام الجاري يُعد المعرض الذي يُقام في الوقت الحالي هو الثالث، حيث سبقه تنظيم معرض في محافظة الأقصر، وآخر في الإسكندرية، بينما العام الماضي تم إقامة مثل هذه المعارض في مارينا والمنيا وأسيوط.

معارض «ديارنا» فرصة رائعة للعارضين لتسويق منتجاتهم

وأوضحت الوزيرة، أن معارض «ديارنا» فرصة رائعة للعارضين أن يقوموا بتسويق منتجاتهم، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بمساعدة المنتجين وتشجيع العمل الحرفي والانتاجي كشكل من أشكال الدعم الاقتصادي للأسر، سواء من خلال التسويق أو الجزء الخاص بالإقراض أو التصميمات، وكذلك الأصول الانتاجية، حيث إن الوزارة تُعطي العارضين أصول انتاجية بشكل مجاني من أن يتمكنوا من الانتاج.