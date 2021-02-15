وزيرة التضامن: علينا تقدير أصحاب الأعمال الحرفية.. «دول فنانين»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن شعار معرض «ديارنا» هو «مصر بتتكلم حرفي»، وهو تعبير صريح يُبين رغبتنا للعودة لجذورنا من الحرف التراثية، «القائمين بالعمل الحرفي، حاجة رائعة جدًا ما شاء الله، دول فنانين، لازم نقدر أصحاب الأعمال الحرفية في المجتمع المصري».

وزيرة التضامن: نحتاج لإعادة الخط الكوفي العربي الأصيل لقيمته

وناشدت «القباج»، خلال حوارها على شاشة «extra news»، بالعمل للحفاظ على الخط الكوفي العربي الأصيل، فهو خط تاريخي منذ عصور عديدة، «الأطفال دلوقتي يستخدموا الميكنة أكثر من الورقة والقلم، بس إحنا محتاجين نرجع قيمة الخط العربي وأصالة الخط العربي».

معرض «ديارنا» به ورش للأطفال من أجل تدريبهم على مثل هذه الفنون

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الخط العربي ليس للكتابة فقط، بل هو فن، خاصة إذا كان على النحاس أو الجلد أو الإكسسوارات أو اللوحات، وهذا تأكيد منا على تراثنا في وسط جو من العولمة الكبير، موضحة أن معرض «ديارنا» به ورش للأطفال من أجل تدريب الأطفال على مثل هذه الأمور وينشأوا على هذا الفن.

نسقنا مع جمعية الهلال الأحمر بشأن الإجراءات الاحترازية بالمعرض

وأوضحت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالكامل في المعرض، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر، حيث إن الجمعية بها متطوعين يقدمون كل الدعم في أي مكان للمنتجين والعارضين، «ده أول مرة نعمل المعرض في كايرو فستيفال، عشان عاوزين نخرج لمناطق لم تكن على جدول تسوقنا من قبل»