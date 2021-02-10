«حديث المساء».. 4 محافظين على «الحياة» ونجل «العلايلي» مع لميس الحديدي

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تمّ تناوله ببرامج الـ«توك شو» المسائية ليوم الثلاثاء، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، حيث ناقشت البرامج بعض القضايا والمسائل المهمة في مصر ووصول مسبار الأمل الإماراتي لكوكب المريخ في إنجاز عربي يحدث لأول مرة في تاريخ الإمارات، وحديث المساء نرصده لكم كما يلي:

4 محافظين في «الحياة اليوم»

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» عدد من المداخلات مع بعض المسئولين وهم محافظي الشرقية وقنا وكفر الشيخ والفيوم.

كما علق حميد النعيمي رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ورئيس جامعة الشارقة على وصول مسبار الأمل للمريخ وأجرى مداخلة مع عمرو يونس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وفي الفقرة الحوارية استضاف محمد صالح هاشم عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

من مصر يستضيف الفنانة سلوى عثمان

أما برنامج من مصر والذي يقدمه كلًا من عمرو خليل وريهام إبراهيم أجروا مداخلة هاتفية مع الإذاعي حازم طه للتعليق على وفاة الإذاعي صلاح مهران وعلق العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على آخر تطورات القضية الفلسطينية.

كما أجروا مداخلة مع الممثلة الصينية آسيا وهاني عادل مستشار الشرطة الاسترالية لشئون الجاليات لمنع وقوع الجريمة، وفي الفقرة الحوارية استضافوا الفنانة سلوى عثمان للحديث عن مسيرتها الفنية وأخر أعمالها.

مساء دي إم سي يستضيف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني

أما الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» فأجرى عدد من المداخلات الهاتفية منها مداخلة مع عمرو يونس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني.

كما أجرى مداخلة مع مدير التصوير محسن أحمد للحديث عن حالة طارق التلمساني وفي الفقرة الحوارية استضاف الكاتب والمحلل السياسي أحمد المسلماني.

لميس الحديدي تخصص حلقة برنامجها عن عزت العلايلي

الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON» فأجرت مداخلة هاتفية مع اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح والدكتور محمد معيط وزير المالية ونانسي الشربيني رئيس قطاع التسويق بمؤسسة مصر الخير والنائب سليمان وهدان الرئيس الشرفي لحزب الوفد.

كما خصصت الإعلامية الحلقة عن الفنان الراحل عزت العلايلي، واستضافت كلًا من الدكتور محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل، وكذلك الناقد الفني الدكتور طارق الشناوي.