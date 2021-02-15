بعد مد السعودية الحظر 20 يوما.. الجالية المصرية تدعو رعاياها للالتزام

أعلنت السعودية تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الاحترازية، وفرض القيود على المناطق العامة والترفيهية لمدة 20 يومًا قابلة للتجديد، بداية من مساء الأحد 14 فبراير، وذلك لتفادي ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، مع منع التجمعات لأكثر من 20 شخصًا، وغلق المقاهِ والمطاعم، مع وجود خدمة التوصيل للمنازل.

وفي هذا الصدد، قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، إن قرار المملكة بتمديد حالة الحظر في مواجهة فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية أمر هام للحفاظ على المواطنين من تزايد أعداد المصابين بالفيروس المستجد، وللتصدى للجائحة والسلالة الجديدة المنتشرة عالميًا.

حنفي: القرار للحفاظ على أرواح المواطنين

وأضاف «حنفي» في حديثه لـ«الوطن»، أن المملكة السعودية تعمل ما في وسعها للتصدي لأزمة كورونا، وهو ما ظهر في تمديد أيام الحظر 20 يومًا إضافية، ومنع التجمعات، وغلق السينمات، مع إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، فضلا عن توقف العمل في المطاعم ومراكز التسوق، وجعل نظام العمل فيهما عن طريق «الدليفيري»، وهو ما يساعد في منع تفشي الوباء، ويحافظ على أرواح المواطنين والمقيمين من الجنسيات المختلفة.

حنفي: على جميع الجاليات الالتزام بالإجراءات الاحترازية الجديدة

وأشار نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة، إلى أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المملكة توضح فكر قادتها وسياساتها في التصدي إلى فيروس «كوفيد 19»، والعمل بأقصى جهد للحفاظ على أرواح المواطنين من خطر الإصابة بالعدوى، مناشدا أبناء الجالية المصرية والجاليات المختلفة بالتفهم والالتزام بهذه الإجراءات، حفاظًا على سلامتهم.

وتتمثل الإجراءات التي اتخذتها السعودية للتصدي إلى أزمة كورونا في: ألا يزيد الحد الأقصي في التجمعات والمناسبات عن 20 شخصًا، مع إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهة، وغلق دور العرض والسينمات والمراكز الترفيهية وأماكن ألعاب الأطفال والصلات الرياضية ومراكز التسوق والمطاعم، وذلك بعد زيادة في أعداد المصابين بفيروس «كوفيد 19».