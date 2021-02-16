بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية، في بداية معاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير، وسجلت ارتفاعا طفيفا في أسعارها مع إقبال كبير من المواطنين على الشراء خلال الأيام الماضية.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» في إطار تقديمها لمختلف الأسعار واستمرار لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار بورصة الداوجن بأنواعها، مثل الفراخ البيضاء، البلدي، الأحمر، الساسو، البط، الديوك الرومي وأسعار البيض.

بورصة الدواجن في السوق المحلي

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» كل الأسعار الخاصة ببورصة الدواجن.

وقال عبدالعزيز السيد، إن أسعار الدواجن ارتفعت في السوق المحلية وفق الأسعار المعلنة، فوصل سعر الكيلو جرام من الساسو 34 جنيهًا، والأوراك 38 جنيهًا، والبانيه 70 جنيهًا.

سعر الكيلو من الدواجن البيضاء

وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، وذلك يتغير وفق المنطقة، بينما وصل سعر الدجاج البلدي 37 جنيهًا للكيلو، بحسب عبدالعزيز.

ووصل سعر الكيلو جرام من الرومى اليوم إلى 50 جنيها فى السوق المحلية، بينما استقر سعر الكيلو جرام من البط عند 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت ما بين 6 و9 جنيهات، بينما وصل سعر كرتونة البيض إلى 40 جنيها في السوق المحلية.

إنتاج مصر من الدواجن

يذكر أن حجم الإنتاج المحلي من الدواجن ارتفع بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وتشهد أسعار الدواجن استقرارا، بداية من العام الجاري دون تغيير ملحوظ، حيث تشهد الأسعار يوميا نفس الأسعار الذي شهدتها الثروة الداجنة منذ بداية الشهر الماضي، عكس ما كان عليه الوضع في العام الماضي 2020 والذي شهد تذبذبا وتغييرًا كبيرًا في الأسعار منذ بداية العام وتزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على حركة البيع والشراء.