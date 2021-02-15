بورصة الدواجن اليوم الاثنين 15-2-2021 في مصر

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية، في بداية معاملات اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير، بسبب زيادة الإقبال من المواطنين، بعد أن شهدت استقرار خلال الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار بورصة الداوجن بأنواعها، مثل الفراخ البيضاء، البلدي، الأحمر، الساسو، البط، الديوك الرومي وغيرها من المنتجات، وفقًا لتصريحات خاصة من الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة.

بورصة الدواجن في السوق المحلي

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار الدواجن ارتفعت في السوق المحلي وفق الأسعار المعلنة، فوصل سعر الكيلو جرام من الساسو 34 جنيهًا، والأوراك 38 جنيهًا، والبانيه 70 جنيهًا.

وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 28 و29 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر الدجاج البلدي 37 جنيهًا للكيلو، وفق لعبدالعزيز.

وأضاف أن سعر الكيلو جرام من الرومى وصل اليوم إلى 50 جنيها فى السوق المحلية، بينما استقر سعر الكيلو جرام من البط عند 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت ما بين 6 و8.5 جنيه، بينما وصل سعر كرتونة البيض إلى 40 جنيه في السوق المحلي.

إنتاج مصر من الدواجن

ارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وتشهد أسعار الدواجن استقرارا، بداية من العام الجاري دون تغيير ملحوظ، حيث تشهد الأسعار يوميا نفس الأسعار الذي شهدتها الثروة الداجنة منذ بداية الشهر الماضي، خلافا لما حدث عام 2020 والذي شهد تذبذبا وتغييرًا كبيرًا في الأسعار منذ بداية العام وتزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد وظهوره في مصر وتأثيره على حركة البيع والشراء بصورة كبيرة.