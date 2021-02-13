بورصة الدواجن اليوم السبت 13-2-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن خلال الثلث الأول من شهر فبراير، استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية، بسبب توافر المعروض من الدواجن بأشكالها المختلفة.

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها بشكل ميداني بورصة الدواجن من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إضافة إلى أسعار السوق المحلية، بعد جولة في عدة مناطق منها الدقي وإمبابة والسيدة عائشة في السطور التالية:

أسعار بورصة الداوجن في الغرفة التجارية

بلغ السعر المعلن بالمزرعة 22 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 24 جنيهًا، ويباع سعر الدواجن البلدي، من المزرعة بـ29 جنيهًا، ليصل المستهلك بـ32 جنيهًا. فيما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 34 ونصف جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا.

ووفقًا لما صرح به رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن السعر العادل للمربي لا يقل عن 26 جنيهًا للكيلو.

أسباب تراجع أسعار الدواجن

وأرجع «عبدالعزيز»، السبب في تراجع وانخفاض أسعار المنتج النهائي من الدواجن رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، إلى حالة الركود التي تسيطر على السوق حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل بالغ على فئة عريضة هي فئة الصنايعية وعمال اليومية، والذين خسروا أعمالهم بسبب الجائحة، ما ترتب عدم قدرتهم على شراء الدواجن، «السباكين والنجارين والعمال اللى كانوا بيشتغلوا كل يوم ويشتروا فراخ لأسرهم خلاص قعدوا فى البيت بسبب كورونا، وده أدى إلى انخفاض الطلب على الدواجن».

وأضاف «عبدالعزيز»، أن أصحاب المزارع والمربيين تعرضوا لخسائر كبيرة خلال الأيام الحالية بسبب ركود السوق، وأيضا لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من الأعلاف والكهرباء والعمالة.

ونوه إلى أن سعر طن العلف ارتفع خلال الأيام الماضية من 5.700 جنيه تقريبًا، ووصل إلى 8 آلاف جنيه، وفي المقابل انخفض سعر الدواجن إلى 21 جنيهًا في المزرعة ما كبد المربيين خسار فادحة.

وأشار «عبدالعزيز»، إلى أن السعر العادل للدواجن حاليًا يجب ألا يقل عن 26 جنيهًا، حتى لا يتعرض المربي لمزيد من الخسائر.