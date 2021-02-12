بورصة الدواجن اليوم الجمعة 12-2-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن خلال العشر أيام الأولى من شهر فبراير، استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلي، وذلك بسبب توافر المعروض من الدواجن بأشكالها المختلفة.

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها بشكل ميداني بورصة الدواجن من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إضافة إلى أسعار السوق المحلي، وذلك بعد جولة في عدة مناطق منها الدقي وإمبابة والسيدة عائشة في السطور التالية.

بورصة الداوجن في الغرفة التجارية

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 21 إلى 22 جنيهًا في المزارع، ليصل للمستهلك بنحو 24 جنيهًا، وفقا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور عبد العزيز السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» .

ويباع سعر الدواجن البلدي، من المزرعة بـ29 جنيهًا، ليصل المستهلك بـ32 جنيهًا.

ووفقًا لما قاله رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن سعر الكيلو جرام من الدواجن الحمراء يتراوح بين 25 و26 جنيهًا من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بـ28 جنيهًا.

وشهد سعر الكيلو جرام من الرومى ثباتًا في السعر، حيث وصل إلى 45 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية.

سعر كرتونة البيض

وسجل سعر كرتونة البيض في المزرعة نحو 34.5 جنيه، لتباع للمستهلك بـ37 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار الدواجن

وأرجع «عبدالعزيز»، السبب في تراجع وانخفاض أسعار المنتج النهائي من الدواجن رغم ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج، إلى حالة الركود التي تسيطر على السوق حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي أثرّت بشكل بالغ على فئة عريضة هي فئة الصنايعية وعمال اليومية، والذين خسروا أعمالهم بسبب الجائحة، ما ترتب عدم قدرتهم على شراء الدواجن، «السباكين والنجارين والعمال اللى كانوا بيشتغلوا كل يوم ويشتروا فرخ لأسرهم خلاص قعدوا فى البيت بسبب كورونا، وده أدى إلى انخفاض الطلب على الدواجن».

وأضاف «عبدالعزيز»، أن أصحاب المزارع والمربيين تعرضوا لخسائر كبيرة خلال الأيام الحالية بسبب ركود السوق، وأيضا لارتفاع أسعار مدخلات الانتاج من الأعلاف والكهرباء والعمالة.

ونوه إلى أن سعر طن العلف ارتفع خلال الأيام الماضية من 5.700 جنيه تقريبًا، ووصل إلى 8 آلاف جنيه، وفي المقابل انخفض سعر الدواجن إلى 21 جنيهًا في المزرعة ما كبد المربيين خسار فادحة.

وأشار «عبدالعزيز»، إلى أن السعر العادل للدواجن حاليًا يجب ألا يقل عن 26 جنيهًا، حتى لا يتعرض المربي لمزيد من الخسائر.