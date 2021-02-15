أخصائي نفسي يكشف حالة الطبيب المنتحر: «يتخيل علاقات عاطفية وهمية»

كشفت تحقيقات نيابة طلخا، في محافظة الدقهلية، في واقعة انتحار طبيب عيون من أعلى كوبري طلخا، في مياه نهر النيل فرع دمياط، عن أنه كان يعاني من مرض نفسي، ويقيم في مقر عمله بمستشفى كفر صقر، في محافظة الشرقية، منذ شهرين، وأكد شهود الواقعة أنه قام بإلقاء باقة ورد كانت في يده، قبل يلقي بنفسه من أعلى الكوبري.

وأكد الدكتور «محمد أ. ع.»، 33 سنة، اخصائي أمراض نفسية وعصبية، ومدير مركز طبي للعلاج النفسي، في تحقيقات النيابة، أن الطبيب المنتحر «أحمد م. ر.»، 31 سنة، طبيب بمستشفى الرمد في كفر صقر، بمحافظة الشرقية، ومقيم بقرية «التمد الحجر»، بدائرة مركز السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، كان يعاني من اضطراب وجداني ثنائي القطب «نوبات هوس واكتئاب»، ومنقطع عن العلاج منذ 4 شهور، وأنه يتناهى إلى سمعه «هلاوس وتهيؤات» على غير الحقيقة، قد تؤدي به إلى تخيل وجود علاقة عاطفية بإحدى الفتيات التي ترفضه، مما يدعوه للتخلص من حياته.

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وأكدت شقيقتا المتوفي «سارة»، إدارية بمعهد أزهرى، و«آمال»، ربة منزل، تقيمان بقرية «التمد الحجر »، في التحقيقات، أن شقيقهما يعاني من مرض نفسي «إضطراب وجداني ثنائي القطب» ويتردد على مركز خاص للعلاج النفسي بمدينة طلخا، وسبق حجزه للعلاج بالمركز.

وأضافتا أن شقيقهما ترك المنزل منذ شهرين، ويقيم في مدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، نظراً لعمله بمستشفى الرمد في كفر صقر، وأنه كان يتواصل معهما تليفونياً، ولم يتهما أحداً بالتسبب في وفاته، أو يشتبها في حدوثها جنائياً.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي، يفيد بأنه بالكشف الظاهري تبين وجود اتساع حدقتي العين وثبوتها وزرقة بالشفتين والأطراف، مما يدل على علامات الغرق بالمياه، ولا توجد شبهة جنائية.

وأوضح عدد من شهود الواقعة، منهم « فادية س. ر.»، 25 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «ميت عنتر»، بدائرة مركز طلخا، و«مصطفى ع. م.»، 21 سنة، طالب، مقيم بدائرة قسم أول المنصورة، في التحقيقات، أنهما أثناء سيرهما على كوبري طلخا من منطقة المشاة، شاهدا الطبيب المتوفي، أثناء توقفه بمفرده وقيامه بإلقاء بوكيه من الورد، ثم القفز في المياه، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، بقيام أحد الأشخاص بالقفز بمياه نهر النيل من أعلى كوبري طلخا، دائرة المركز.

وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص ومناظرة الجثة، أنها للمدعو «أحمد ن. ر.»، 31 سنة، طبيب عيون، يرتدي ملابسه كاملة وبين طياتها بطاقة تحقيق شخصيته، ومبلغ 1420 جنيهاً، ولا توجد به إصابات ظاهرية، تم نقل الجثة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.