«باعوهم بـ8 آلاف».. شابان يسرقان شاشتين من مدرسة في الدقهلية

ضبطت مباحث الدقهلية، اليوم، شابين اقتحما مدرسة في قرية «الرياض » بمنية النصر، قاموا بسرقة شاشتي عرض «65 بوصة» من داخل أحد الفصول بمدرسة ثانوي بعد أن تسلقوا السور.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من السيد صالح محمد ضیف، 50 سنة، مدير مدرسة السيد سويلم الثانوية بنات، والكائنة بقرية «الرياض»، مقيم قرية «ميت عاصم» دائرة المركز، باکتشافه سرقة «شاشتين 65 بوصة» من داخل الفصول بالمدرسة.

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انتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم أحمد عوض رئيس مباحث المركز، بالمعاينة والفحص، تبين أن المدرسة على مساحة نحو 4 آلاف متر مربع مسورة بسور بارتفاع نحو 1.5 متر، وبداخلها مبنى مكون من طابق على مساحة نحو 400 متر، وتبين عدم وجود شاشتين كلا منها 65 بوصة داخل فصلين بالطابق الثالث وعدم وجود أي آثار عنف.

وأكد مدير المدرسة، في محضر الشرطة، أن جميع الفصول مفتوحة ولا يوجد عليها أقفال كما تبين عدم وجود أى آثار على الشبابيك.

بتكثيف جهود البحث تمكنت مباحث المركز من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: «كريم ا. إ.»، 19 سنة، عامل، و«محمد ا. إ»، 19 سنة، سائق توك توك، ومقيمان بقرية «الرياض»، دائرة مركز منية النصر، بمواجهتهم، في محضر الشرطة، أقرا بارتكاب الواقعة وقيامهم بتسلق السور الخارجي للمدرسة والدلوف للداخل، وصعود مبنى الفصول الدراسية عن طريق تسلق المواسير وصولا لطرقة الطابق الثالث والدلوف لداخل الفصول وسرقة الشاشتين المشار إليهما، ووضعها بالتوك توك قيادة الثاني والتصرف فيها بالبيع للمدعو «صلاح ط. ع.»، 40 سنة، تاجر أدوات منزلية، مقيم قرية «النزل» دائرة المركز بمبلغ 8 آلاف جنيه، لعلمه بأن الشاشات مسروقة.

وأمكن ضبطه والمسروقات بإرشادهما والتوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.