أمن الدقهلية يكشف حقيقة فيديو استغلته قنوات إخوانية لاصطناع أزمة خبز

استغلت آلة الكذب للقنوات الفضائية الإخوانية مقطع فيديو نشرته إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي في محافظة الدقهلية، يظهر فيه مجموعة من السيدات يتضررن من منطقة تموين «أوليلة»، بدائرة مركز ميت غمر، بسبب غلق مخبز بالقرية، مطالبات بتوفير الخبز، وهو ما استغلته تلك القنوات بالترويج لوجود أزمة خبز، في الوقت الذي يوجد في القرية 5 مخابز أخرى تعمل بكامل قوتها.

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تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، برصد أجهزة المتابعة الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو على مواقع «الجزيرة مصر وقناة الشرق» ومواقع إخوانية أخرى، استغلت مقطع فيديو نشرته صفحة «أوليلة بلدي»، يظهر به تضرر سيدات بالقرية من غلق فرن عيش بلدي بالقرية، وطالبن خلال الفيديو بتوفير الخبز لهن.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 يناير 2021، حررت حملة تموينية محضر إثبات حالة من قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين ميت غمر، ضد صاحب المخبز، ويدعى «محمد م. ح.»، 42 سنة، وذلك لتصرفه في الرصيد الاستراتيجي للمخبز من الدقيق المدعم، وذلك بكمية بلغت 20 شيكارة، وزن 50 كيلوجراما، بإجمالي طن من الدقيق المدعم، وهي حصة يوم كامل.

وطبقت الحملة على صاحب المخبز توجيه وزير التموين والتجارة الدقهلية رقم 15 لسنة 2020 بغلق المخبز لمدة 3 شهور، وبدأ تنفيذ قرار الغلق يوم 6 فبراير 2021 وتستمر لمدة 3 شهور.

وتوصلت أجهزة البحث بمديرية أمن الدقهلية، إلي أن قرية «أوليلة» موجود بها 6 مخابز أخرى لإنتاج الخبز البلدي، جميعها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ولم يؤثر غلق المخبز على الحصة اليومية للمواطنين، وأن الحالة الأمنية بالقرية هادئة.