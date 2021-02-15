«مياه» القاهرة تعلن خطتها للتعامل مع الطقس السيئ غدا

بدأت محافظات القاهرة الكبرى تنفيذ خطة الطوارئ، استعدادا لسقوط الأمطار ابتداءً من غد الثلاثاء، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تم توزيع معدات تابعة لشركتي القاهره للصرف الصحي والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت السيارات والمعدات بالمحاور الرئيسية والطرق والنقاط الساخنة ومطالع ومنازل الكبارى والانفاق، استعدادا لموجة الطقس السئ خلال اليومين المقبلين.

رفع درجة الاستعداد بمختلف المحافظات للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد بكل الشركات التابعة بمختلف المحافظات للتعامل مع موجة الطقس السيئ، واستمرار عمل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة بشكل دورى لأي مستجدات تحدث والتعامل بشكل عاجل مع أي أزمات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية.

عادل حسن: تم توزيع المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه

وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة، إنه تم توزيع المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه، مشيرا إلى انتشار قرابة 120 معدة بنطاق احياء محافظة القاهرة.

وأضاف أن الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، بدأت قبل فصل الشتاء بالتطهير المستمر لبالوعات الأمطار، ومطابق الصرف الصحي وفق خطة الشركة، كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بنشر وتمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفوري مع أي تجمعات محتملة للمياه.

نشر 112 معدة لاستقبال موسم الأمطار بمحافظة القليوبية

كما واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، نشر المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار وعددها 112 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة.