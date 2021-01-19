خريطة سقوط الأمطار في مصر خلال 6 أيام.. غزيرة على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن خريطة سقوط الأمطار على المناطق كافة، إضافة إلى الظواهر الجوية الأخرى التي تؤثر على الطقس، مثل ظهور الشبورة المائية ونشاط الرياح التي تكون محملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق، في الفترة من اليوم الثلاثاء 19 يناير وحتى الاثنين 25 يناير 2021.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها على مدار الساعة، خريطة سقوط الأمطار والظواهر الجوية المتوقع أن تظهر على المناطق كافة، وتؤثر على حالة الطقس بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الإثنين المقبل، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد.

موجه البرد تنتهي خلال يومين

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال محمود شاهين مدير مركز إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ حالة الطقس ستزداد سوءا اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، ومتوقع أن تزيد فرص سقوط الأمطار لتكون غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

ومتوقع أن تنتهي الاضطرابات الجوية، على أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في الشتاء بداية من الخميس المقبل.

يوم الثلاثاء 19 يناير 2021

ووفق بيان الهيئة، تزيد اليوم الثلاثاء احتمالية سقوط أمطار خفيفة 30% تقريبًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أمطار من خفيفة إلى متوسطة 50% تقريبًا، على مناطق من البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، فضلا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث ترتفع الأمواج من 3.5 إلى 4.5 متر، وعلى البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر.

يوم الأربعاء 20 يناير 2021

فرص سقوط أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن أمطار خفيفة إلى متوسطة 50%، على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث ترتفع الأمواج من 3.5 إلى 4.5 متر، وعلى البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار.

يوم الخميس 21 يناير 2021

شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 22 يناير 2021

شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

يوم السبت 23 يناير 2021

شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

يوم الأحد 24 يناير 2021

شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

يوم الاثنين 25 يناير 2021

شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.