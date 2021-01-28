«الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى الأربعاء المقبل

تمر مصر بحالة من عدم استقرار الطقس خلال الفترة الحالية، حيث تعاني بعض المناطق من ظهور كتلة سحابية ضخمة تؤثر على غرب البلاد عند مطروح والسلوم يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية خلال الساعات القادمة تبعا لآخر إصدارات القمر الصناعي .

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، خريطة سقوط الأمطار على كافة المناطق خلال الأسبوع المقبل، حتى يوم الأربعاء 3 فبراير المقبل، وفق توقعات خبراء الأرصاد.

اضطراب حالة الطقس 3 أيام

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، فإن البلاد تشهد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية لمدة 3 أيام، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب الأنحاء.

وتعود الأمطار مرة أخرى، بداية من يوم الأربعاء، على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد يوما بعد ذلك لتكون يوم الجمعة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

خريطة سقوط الأمطار يوم الجمعة 29 يناير

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى، وتكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانًا.

بينما تزداد حدة الأمطار على الوجه البحري حيث تتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق.

وتصل حدة الأمطار إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس من السبت حتى الثلاثاء 2 فبراير

ووفق توقعات خبراء الأرصاد فان الطقس يكون معتدل ودافئ على كافة المناطق نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، والرياح تكون معتدلة.

الطقس يوم الأربعاء 3 فبراير

بينما يتوقع أن تتساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على السواحل الشمالية الغربية.

وتشهد مدينة الإسكندرية حالة من الطقس السيء بسبب مع بدء نوه الكرم، آخر نوات شهر يناير، والتي تشتهر بسرعة الرياح وأمطار غزيرة تتوقف خلالها حركة الصيد والملاحة في البحر الأبيض المتوسط.