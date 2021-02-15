محمد منير: أخلد للنوم بعد الاطمئنان على حوادث الطرق.. والحفلات وحشتني

قال الفنان محمد منير، إنه لا يخلد للنوم إلا في الساعة الـ11 صباحًا، «بعد ما اطمئن أن طريق الإسكندرية الصحراوي مفيش فيه أي حادثة، وبعد ما اطمئن أن طريق العين السخنة مفهوش حادثة، هنا يبدأ الاطمئنان لمحمد منير وأدخل أشرب شاي نوبي في البراد زي ما بيقولوا الصحفيين وأنام بقى».

وأضاف « منير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أنه عندما بدأ حياته الفنية كان هناك 500 شخص فقط يقفون معه، «كان عندي 500 شخص في حياتي، نصهم أسرتي وعائلتي والنصف الثاني المنتجين والمخرجين والموزعين والملحنين وهكذا».

وتابع: «أنا بغني بقالي 42 سنة، والناس كلها بتحبني، ووحشتني الحفلات أوي أوي أوي»، موضحًا أنه في الوقت ذاته لم يذهب لأسوان منذ شهرين، حيث يُجدد منزله الذي بناه على نهر النيل هناك، «البيت أصبح تقريبًا مزار، الناس بتروح تتصور، الناس كلها أهلي وناسي، أنا فخور أني بنتمي لمحافظة فيها الطيبة بعينها».

وواصل: «محافظة أسوان فيها الكرامة والشرف، لو بصيتي في أسوان هتلاقي قوة الصخور وصلابيتها وهتلاقي نعومة مياه النيل، أنا نفس الطريقة واخد الصلابة والنعومة مع بعض»، فيما تطرق في الوقت ذاته لدولة ألمانيا، قائلا «بقالي سنة مروحتش بسبب كورونا وغلق المطارات، رجلي بتاكلني، بس هناك بيفتشوا في البيوت لو لاقوا أكتر من ضيف تبقى مصيبة».