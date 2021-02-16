أحمد السقا عن «السرب»: دوري في الفيلم سيكون مهما جدا في مسيرتي

وجَّه الفنان أحمد السقا، الشكر والتقدير لكل الجهات المسؤولة لما قدموه من دعم لإخراج فيلم «السرب» الذي يوثق ثأر الدولة المصرية لأبنائها الذين ذبحوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في 15 فبراير 2015، «الفيلم هيعجب الناس، ولما يدخلوا ويقطعوا التذكرة هيخرجوا بنتيجتين، الأولى حالة المتعة والتي تعتبر الحد الأدنى لمتطلبات السينما، بينما الفائدة الثانية هي فكرة ورسالة حقيقية يتضمنها الفيلم».

وأضاف «السقا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أن دوره في الفيلم سيكون مهما للغاية في مسيرته الفنية، «أنا طول الوقت كان عندي سخونة وحميمية الرغبة في القيام بمثل هذا العمل، أو يحاكي أحداث حقيقية، أو مشاعر وطنية، وجالي الحمد لله فوق ما أتمناه عن طريق هذا الفيلم».

وتابع: «يا رب أبقى قد المسؤولية بما يوازي الدعم المقدم له من جهات الدولة، أنا نمت وصحيت لقيت الدنيا مقلوبة وبتسأل على الفيلم، فبصراحة اتوترت، بس بقول للناس هو فيلم ورائي يوثق حالة معينة تخص الشهداء وأحداث عاشتها مصر، إحنا دورنا كفنانين نوصل الرسالة بشكل مختلف، فالتوصيل المباشر قد لا يؤتي ثماره».