أحمد السقا عن سعادته بالمشاركة في «السرب»: فرحان فرحة عيل صغير

رفض الفنان أحمد السقا، سرد تفاصيل كثيرة عن دوره في فيلم «السرب» الذي يُجسد ثأر الدولة المصرية لـ 21 مصريا قبطيا تم ذبحهم في مدينة سرت الليبية يوم 15 فبراير 2015، حيث قال «مش عاوز أحرق الدور، بس سلموها لله، ومش عاوزين نسبق الأحداث، أنا فرحان بالفيلم فرحة العيل الصغير، كوني عنصر من عناصر العمل».

وأضاف «السقا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on»: «دوري رئيسي في الفيلم، الناس منتظرة شكل معين ومتخيلاه لكن هيشوفوا مفاجأة من خلال طريقة تناول مختلف لهذه النوعية من الأفلام، هتشوفوا أحداث بحق وحقيقي».

ورد الفنان على سؤال الإعلامية، «إنت هتكون مدني ولا عسكري في الفيلم»، حيث قال: «سلميها لله من ده على ده»، موضحًا أن العمل يُعد من المرات المتميزة التي وضعت فيها الدولة يدها في عمل، وسيخرج في أبهى صورة، «بقول كده عشان مش عايز الناس تحور كلامي لكلام غريب، ومش عيب أن تمول الدولة فيلماً، فيه أفلام كثيرة في العالم تمولها دول».

وتابع: «أتمنى نكون عند حسن ظن الشعب المصري، وعند حسن ظن الجهات المعنية».