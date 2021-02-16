السقا عن المشاركة في فيلم «السرب»: وسام على صدر أي فنان

كشف الفنان أحمد السقا، تفاصيل جديدة حول مشاركته في فيلم «السرب»، الذي يُجسد بطولات القوات المسلحة في الثأر لـ 21 مصريا قبطيا تم ذبحهم على أيدي تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة سرت الليبية في 15 فبراير 2015، حيث قال «الصراحة أثناء التصوير شفت حاجات كتيرة من أبو حق وحقيقي على أرض الواقع، واللي أقدر أقوله بسم الله ما شاء الله، إحنا جامدين جدًا».

وأضاف «السقا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on»: «لما قعدنا مع الأبطال وتدربنا، وعرفنا الطلعة الجوية بتحصل ازاي، خلوني أقول بكل ثقة إحنا جامدين جدًا، والصراحة عمل زي ده ميقدرش عليه منتج كشخص، لا بد من دعم الدولة».

وحول البطولة الجماعية في العمل، الذي يضم الفنان شريف منير وآخرين، ذكر الفنان أحمد السقا، أن الفيلم يحوي مجموعة كبيرة من الفنانين، «من أصغرهم لأكبرهم قاموا بعمل رائع، لأن العمل جذاب، ووسام على صدر أي فنان أن يشارك فيه، وسواء أنا أو زملائي، كلنا بنلعب أدوار متميزة مهما اختلفت مساحتها، الكل بيشتغل».

وتابع: «مفيش دور مش مهم، كل دور عليه ضوء بشكل معين، حتى الشخصيات التي تقوم بدور العدو مهمة دراميًا»، وعن خضوعه لتدريب جسماني قبل تصوير الفيلم، قال «متقلقوش من النطقة دي، أنا جامد بس ادعولنا جميعا بالتوفيق، هنعمل حاجة تشرف السينما في مصر، ونشرف بلدنا، إحنا صورنا عدد أيام قليل، وقدامنا وقت شوية، وأتوقع الفيلم يبقى جاهز في أكتوبر القادم».