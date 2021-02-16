طوارئ بالمحافظات استعدادا لمواجهة الطقس السيئ

رفعت الأجهزة التنفيذية في محافظات الجمهورية من استعدادها للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس.

وأعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، ورفعت درجة الاستعداد تحسبا لتداعيات الطقس غير المستقر على المدينة الساحلية، وذلك بعد التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بطقس غير مستقر على المدينة الساحلية حيث هبوب رياح باردة وأمطار تتراوح شدتها ما بين متوسطة وغزيرة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وشددت المحافظة على جميع أجهزتها التنفيذية بالتأهب للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من اليوم الثلاثاء والمستمرة حتى يوم الخميس، والتي تشير إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على فترات متقطعة.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

فيما انتشرت سيارات الصرف الصحي في شوارع المدينة الساحلية وذلك لتنظيف الشنانيش والمصبات استعدادا لاستقبال النوة والأمطار الرعدية وسحب المياه سريعاً، بالإضافة إلى توزيع سيارات الشفط والسحب وسيارات السيول على البؤر الساخنة التي تشهد تجمعات المياه في أوقات نزول الأمطار الغزيرة.

محافظ القليوبية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى

وأعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي قد يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانا.

وشدد المحافظ، على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة، وتأهب جميع الأطقم والمعدات، والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية، إذا استدعى الأمر، مؤكدا تواجد كل الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية، بوجود أعضاء من كل الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

انتشار سيارات شفط المياه في شوارع محافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث، الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسباً لموجة التقلبات الجوية.

وقال رئيس شركة المياه إنه تم نشر سيارات شفط المياه «الفاكيوم والنافوري» وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة في أماكن التمركز بالشوارع وميادين المحافظات الثلاثة.

وأشار «عصمت» إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

محافظ الغربية يلغي إجازات العاملين استعدادا لسوء الطقس

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه بمجرد وصول أي إخطارات إلى المحافظة، بشأن توقعات الأحوال الجوية، تقوم على الفور باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، ومن بينها إلغاء كل إجازات العاملين على معدات سحب المياه، والمشرفين على هؤلاء العمال، وكذلك رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مشدداً على ضرورة تواجد الجميع في أماكن عملهم على مدار الساعة، للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر، التي يتوقع أن تحدث خلال الساعات المقبلة.

وأضاف «رحمي» أن المحافظة تقوم أيضاً بتفعيل غرف العمليات، سواء الرئيسية الموجودة بديوان المحافظة، أو الغرف المتواجدة بالمراكز والمدن، والتي نتعرف من خلالها على حقيقة حالة الجو بكل مركز ومدينة وقرية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك تراكمات للمياه، او تضرر من بعض الأهالي نتيجة الأمطار الغزيرة التي تحدث خلال موجات الطقس السيئ، أو سقوط منازل، وغيره من الأضرار التي تحدث، يصاحب ذلك تحرك سريع من المؤسسات التنفيذية بالمحافظة

ولفت إلى أن جميع معدات المحافظة ستتواجد منذ صباح الغد بالشارع، بالإضافة إلى معدات شركة مياه الشرب والصرف، كما ستتواجد الحماية المدنية، في حالة الحاجة إلى دعم إضافي، منبها أن هناك خطة انتشار معدة بالفعل، تشمل الأماكن المعروف أنه يحدث به تراكمات للمياه، بالإضافة إلى الأنفاق والطرق السريعة، ثم بعد ذلك القرى والنجوع، التي أحياناً ما يحدث به تراكم للمياه أيضاً، لأن الطرق بتلك المناطق ليست مرصوفة.

محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ

وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة، للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح والرمال المثيرة للأتربة على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد، وفي إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.