عاجل.. «البنتاجون»: حصيلة هجوم أربيل قتيل و5 أمريكيين مصابين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن حصيلة هجوم أربيل قتيل مدني وإصابة 5 أمريكيين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن 14 صاروخا استهدفت قاعدة أمريكية في «أربيل»، في إقليم «كردستان العراق».

وتعرضت «أربيل» عاصمة إقليم «كردستان العراق» الواقع في شمالي العراق، في حوالي الساعة 9:30 مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، لهجوم صاروخي، استهدف محيط «مطار أربيل» حيث تتمركز قوات تابعة لـ«التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.