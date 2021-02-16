مخرج «الكاميرا الخفية» يعلن إصابته بالسرطان

أعلن المخرج رائد لبيب عن إصابته بالسرطان وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا جالي سرطان».

ورائد لبيب هو مخرج اتسمت أغلب أعماله بالطابع الكوميدي وأخرج عددا من المسلسلات الكوميدية والدرامية ونال شهرة واسعة بعد إخراجه برنامج «الكاميرا الخفية» الذي كان يقدمه الفنان الراحل إبراهيم نصر وكذلك برنامج المقالب «حسين على الهوا» الذي كان يقدمه الفنان الراحل حسين الإمام.

كما أخرج عددا من المسلسلات الدرامية أشهرها «هند والدكتور نعمان» مع الفنان الراحل كمال الشناوي.

وكان آخر أعماله هو مسلسل «عائلة حاحا» مع الفنان الراحل طلعت زكريا ولم يتم عرضه حتى الآن.