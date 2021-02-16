رئيس التحرير

محمود مسلم

مخرج «الكاميرا الخفية» يعلن إصابته بالسرطان

كتب:

أحمد حامد دياب
03:37 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
المخرج رائد لبيب

المخرج رائد لبيب

أعلن المخرج رائد لبيب عن إصابته بالسرطان وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا جالي سرطان».

ورائد لبيب هو مخرج اتسمت أغلب أعماله بالطابع الكوميدي وأخرج عددا من المسلسلات الكوميدية والدرامية ونال شهرة واسعة بعد إخراجه برنامج «الكاميرا الخفية» الذي كان يقدمه الفنان الراحل إبراهيم نصر وكذلك برنامج المقالب «حسين على الهوا» الذي كان يقدمه الفنان الراحل حسين الإمام.

كما أخرج عددا من المسلسلات الدرامية أشهرها «هند والدكتور نعمان» مع الفنان الراحل كمال الشناوي.

وكان آخر أعماله هو مسلسل «عائلة حاحا» مع الفنان الراحل طلعت زكريا ولم يتم عرضه حتى الآن.

اقرأ المزيد:

«شعبة الدواجن» تحذر المزارع: الإفراط في المضادات الحيوبة يسبب السرطان

«الأورمان» تكرم شابين بالأقصر.. خصصا سيارتهما لخدمة مرضى السرطان

طب بنها تطلق مبادرة «أنا استحق الحياة» لدعم أطفال السرطان

يقي من السرطان ونقص المناعة ونزلات البرد.. فوائد الثوم الصحية