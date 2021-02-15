«الأورمان» تكرم شابين بالأقصر.. خصصا سيارتهما لخدمة مرضى السرطان

كرم الدكتور أحمد مجدي، المدير الطبي بمستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، شابين خصصا سيارتهما لخدمة مرضى السرطان.

وأهدى المدير الطبي، درع المستشفي لهدرا حنا ومحمود مجدي، تقديرا لجهودهما في خدمة مرضى السرطان، من خلال مبادرة إنسانية حازت إعجاب الجميع.

ووجه محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لهدرا ومحمود على مبادرتهما، مشيرا إلى أن المستشفى حريص على التعاون مع كل المؤسسات والمبادرات والأفراد، من أجل تقديم خدمة مميزه للمرضى، تنعكس على حالتهم الصحية والنفسية.

واضاف «فؤاد» أن مثل هذه المبادرات تعكس روح التعاون والمحبة والتكاتف بين الجميع، ما ينعكس بشكل إيجابي على المرضي، ويؤكد دور المستشفى التي أصبح منارة طبية في صعيد مصر.

وأبدى محمود مجدي، سعادته الكبيرة بالتكريم، مؤكدا أنه وسام على صدره؛ لأنه يأتي من مؤسسة طبية عملاقة نجحت في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء والمرضى في محافظات الصعيد.

وقال هدرا حنا، إنه دشن المبادرة قبل عدة أشهر، واستفاد منها عشرات المرضى، مشيرا إلى أن التكريم تقدير كبير من إدارة المستشفى التي تهتم بكل كبيرة وصغيرة، وجاء تكليلا لجهوده في خدمة مرضى السرطان بالصعيد.

وكان هدرا حنا خصص سيارته لنقل وخدمة مرضى السرطان الذين تجبرهم الظروف للحضور للمستشفى لتلقي العلاج في أوقات متأخرة، وتبع المبادرة أخرى لمحمود مجدي، الذى خصص سيارته أيضا لخدمة للمرضى ذاتهم، ليحتفي بهما رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتقرر المستشفى تكريمهما، تقديرا لجهودهما في خدمة مرضى السرطان بالصعيد.