أكثر 5 مناطق برودة في مصر.. «الحرارة تحت الصفر»

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن هذه الحالة تبدأ من الغد، وتستمر حتى الخميس، مشددة على أن هذه الحالة تحدث متأثرة بمنخفض جوي، متمركز على جزيرة قبرص، وقادم من المناطق الباردة في جنوب أوروبا، ورياح من سيبيريا، وهذه المناطق تكون باردة جدا.

سبب عدم الاستقرار

وأضافت «شاكر»، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك منخفضا جويا آخر في طبقات الجو العليا، مع تيار هوائي يجلب كتل هوائية باردة ومنخفضة في درجة الحرارة، وهناك ثلاثة عناصر من عدم الاستقرار، أولها انخفاض في درجات الحرارة، وعلى سبيل المثال فإن القاهرة سجلت اليوم 21 درجة، ومن المتوقع أن تسجل غدا ما بين 14 و15 درجة، والأربعاء سوف تسجل من 11 إلى 12 درجة مئوية، والصغرى سوف تتراوح من 6 إلى 7 درجات مئوية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

أكثر 5 مدن مصرية برودة

وأوضح الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، انخفاض درجات الحرارة عن طقس اليوم الإثنين بقيمة 7 درجات مئوية.

كما توقع الخبراء أن تكون أبرد خمس مدن مصرية هي سانت كاترين والتي تصل فيها درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر ليلًا بينما تبلغ 12 درجة نهارًا وتبلغ درجة الحرارة في المنيا 5 درجات ليلًا و16 درجة نهارًا وأسيوط 5 درجات ليلًا و17 نهارًا وفي واحة سيوة تصل درجة الحرارة ليلًا لـ6 درجات بينما تبلغ 15 درجة نهارًا وفي السلوم تصل لـ6 درجات ليلًا و11 درجة نهارًا.