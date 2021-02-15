بعد انتظار 17 عاما.. محافظ كفر الشيخ يعلن المناطق العمرانية الجديدة

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليق خرائط المناطق السكنية والعمرانية الجديدة، التي سيبدأ العمل بها خلال الأيام المقبلة، خلف وبجوار جامعة كفر الشيخ، وبمنطقة غرب مدينة كفر الشيخ بجوار الاسكان الاجتماعي، بلوحة الاعلانات المركزية أمام ديوان المحافظة، بعد انتظار 17 عاما من الحجز.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الخريطة التي تم نشرها توضح التجمعات سكنية جديدة بمدينة كفر الشيخ، ضمن المشروعات الخدمية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، موجهاً الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة، وستقام خلال عام بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم الانتهاء من آخر الإجراءات التحضيرية للبدء خلال هذا الأسبوع في الأعمال التنفيذية، لبناء العمارات السكنية بشرق وغرب العاصمة، بوضع الأساسات لعمارات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري بـ3 مناطق، الأولى على مساحة 185 فدان بجوار ميدان الملك عبدالله، وتضم المنطقة الأولى وتشمل إقامة 10128 وحدة سكنية ب 211 عمارة، بهم 432 مصعد، وتضم ملعبين ومخبز و7 محال تجارية، وسوق يضم 16 محل، وحضانة، ومسجدين، ومخبزين، ووحدة صحية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، والمنطقة الثانية على قطعة أرض بمساحة 30 فداناً بمنطقة شرق مدينة كفر الشيخ، لإقامة 3168 وحدة سكنية إسكان متوسط بـ33 وحدة سكنية، وتضم 66 مصعد بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجد، ووحدة صحية، وسوق يضم 8 محال.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أما المنطقة الثالثة على مساحة 108 فدان غرب مدينة كفر الشيخ «جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة، تضم 10474 وحدة سكنية إسكان اجتماعي بـ109 عمارات، تضم 218 مصعد، بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجدين، ووحدة صحية، وسوقين بهما 16 محل، وملعبين، وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين والتي تجاوزت 17 عاما.