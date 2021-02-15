تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بقتل شاب بسكين في كفر الشيخ 

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة مدير شركة أزياء متهم بقتل أحد الأشخاص، خلال مشاجرة بينهما بمركز سيدي سالم، إلى جلسة اليوم الثاني من دور المحكمة في شهر أبريل 2021، وذلك لمناقشة شاهدي الإثبات، الأول والثاني.

وأصدرت الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبدالتواب، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور عبد الرحمن سعيد البردان، وكيل النيابة، قرارها بتأجيل نظر القضية، بناءً على طلب الدفاع، وذلك في القضية رقم 29813 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 2488 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أمر بإحالة «عماد ج. ح.»، 52 سنة، رجل أعمال ومدير شركة أزياء، ويقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته في واقعة قيامه بقتل المجني عليه «إبراهيم م. م.» عمداً، في يوم 15 يونيو 2020، بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، بسبب مشادة كلامية بينهما.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم المذكور طعن المجني عليه في صدره بسلاح أبيض «سكين»، قاصداً قتله، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، كما وجه له تهمة إحراز سلاح أبيض بدو ترخيص، ودون مسوغ قانوني.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، إصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته، عبارة عن جرح نافذ بالقلب، وجرح قطعي بالحاجب الأيسر، ينشأ كلاهما عن أداة ذات نصل حاد، ويجوز حدوثها من مثل السكين المضبوطة، ويجوز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود، وتعزى وفاة المجني عليه لإصابته.