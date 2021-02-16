عايدة رياض: «معرفش الخيار من الجرجير في السوشيال ميديا»

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها لاتملك حسابات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها لا تجيد التعامل معها.

وأضافت عايدة رياض في تصريحات لـ«الوطن» بتأكيدها أنها «خيبة أوي» في السوشيال ميديا: «كويس إني بعرف أنطقها أصلا، ماليش حسابات ولا عندي فكرة إيه اللي بيحصل ولا إيه اللي بيجرى في الدنيا، معنديش فيس بوك على فكرة ولا انستجرام ولا أعرف كل واحد منهم بيعمل إيه ولا دوره إيه».

وتابعت الفنانة: «لما تيجي جملة عن السوشيال ميديا في عمل فني لازم يشرحولي عشان مش عارفة، مرة في مسلسل الأب الروحي، المفروض أبعت للفنان لطفي لبيب صورة ورسالة معرفتش طبعا، المخرج قال يانهار أسود مش عارفة تبعتي صورة من الموبايل، وكلهم قعدوا يضحكوا عليا».

مشكلات الفنانين مع السوشيال حاجة سخيفة

وعن المشكلات التي تحيط بالفنانين على إثر تواصلهم مع السوشيال ميديا، قالت عايدة رياض: «بسمع عن المشكلات اللي بتحصل على السوشيال ميديا، بصراحة حاجة سخيفة جدا مش بس للفنانين دي حاجة عمرنا مشوفناها، أي إنسان مش فنان بس مينفعش يستخدم السوشيال ميديا للشتيمة، بمرور الوقت وبعد شوية الحاجات دي مش هيكون ليها قيمة اللي هيتكلم يتكلم واللي هيعوي يعوي، وفي ناس كويسين بيعرفوا يستخدموا السوشيال ميديا، وفي ناس معندهمش فكرة من الخيار والجرجير زي أنا كده».

ونوهت عايدة رياض إلى أنه «بالكتابة على السوشيال ميديا احنا اللي بندي الأعداء فرصة يتكلموا عننا، ومفيش حد عارف الحقيقة، عيب لما نطلع نتكلم بشكل غير لائق على السوشيال ميديا سواء فنانين أو غيره، لو اتبهدلت مش هعرف».