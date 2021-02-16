لمدة يومين..قطع الكهرباء عن 14 منطقة في قنا للصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تلقيها إشارة من هندسة كهرباء الشمال، بقطع الكهربا عن 14 منطقة يومي الأربعاء والخميس، من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا للصيانة الدورية.

وأشارت الوحدة المحلية في بيان صحفي، اليوم، إلى قطع الكهرباء غدا الأربعاء عن مناطق «المسطحات- الرهبات- الأمن الغذائى - المجتمع الجديد- خلف بنك القاهرة - مدرسة التجارة - مسجد اللواء - المرور -الاعدادية - شارع 30مارس».

وأكدت الشركة إلى ان المناطق المتأثرة بفصل التيار يوم الخميس هي « الترعة الضمرانية - القنطرة - شارع الساحل - القنطرة ، الشيخ هرمل»، وسيتم إعادة الكهرياء بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.