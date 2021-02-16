زايد: 3.5 مليون خدمة قدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، شهدت تقديم 3.5 مليون خدمة، وإجراء 36 ألف جراحة، منها عمليات دقيقة، كما جرى تسجيل 617 ألف مواطن إلكترونيا، وتراوحت نسبة رضاء المنتفعين من 90% إلى 93%.

وأضافت في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية: «طبقنا منظومة طب الأسرة والإحالة، وكان هذا الأمر هو التحدي الأساسي بالنسبة إلينا، وكانت الإشكالية في إقناع المواطن بالحجز في المنظومة والحصول على مواعيد لزيارة طبيب الأسرة، وكانت 15% من الحالات تُحال إلى المستشفيات، لكن المستشفيات مفتوحة لحالات الطوارئ 24 ساعة».

وتابعت: «بداية من 1 يناير عام 2020، حين قررت الدولة أن يتحمل المواطن في بورسعيد 10% من المساهمات، أسهم 100% من المواطنين في الخدمة لأنها قللت الإنفاق على الصحة».

وأردفت: «لدينا الجيل الثالث من الوحدات الصحية في بورسعيد وكل المحافظات، إذ يكون التشخيص عن بعد وتقديم الخدمة دون استخدام أوراق، مع وجود (داش بورد) يقيس الترددات ونسبة نجاح العلاج ورضاء المواطنين عن الخدمة، بالإضافة إلى فندقة الخدمات، ما أتاح جذب السياحة العلاجية لبورسعيد».

وتابعت: «أما برنامج (نرعاك في مصر)، فقد جذب الوافدين للسياحة العلاجية في بورسعيد، وجرى استقبال مرضى من زامبيا، نيجيريا، السودان، واليمن».