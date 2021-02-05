من النواب لـ"هالة زايد": إشادة بالإنجازات وتحية لـ"الوزيرة المقاتلة"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إشادات واسعة بأداء وزارة الصحة الدكتورةهالة زايد، والمنظومة الطبية وكافة العاملين بالقطاع في مصر ، موجهين الشكر للقيادة السياسية لدعم القطاع الطبي بالمبادرات الهامة التي يطلقها حرصا علي صحة المصريين.

وقال النائب إيهاب الطماوي، إن مصر بحكمة قيادتها والانضباط تمكنت من الانتصار في المعركة الأولي مع جائحة فيروس كورونا، وفي سبيلنا لانتصار الموجة الثانية، في الوقت الذي ألقت هذه الجائحة بظلالها علي دول تلقب بـ"العظمي".

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية معلقا علي جهود وزيرة الصحة في الجلسة، " الدكتورة هالة زايد سيدة بـ100 راجل، ونجحت في مهمتها وانترنت في معركة كورونا وتحسنت المنظومة الصحية عن أي وقت سابق".

وأكد النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب ان صحة المصريين في ايد امينه وذلك بفضل مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة خاصة مبادرة حياة كريمة وجهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اضافة الى تضحيات جيش مصر الابيض.

واشاد الوليلي بالبيان الذي القته الوزيره امام مجلس النواب والذي كشف جهود الوزارة في تأمين اللقاح للمصريين والتعاقد على 40 مليون جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا اضافة الى التعاقدات السابقة على اللقاح تلصيني الذي وصلت منه اكثر من دفعة.

كما أشاد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بكافة المبادرات الرئاسية ورعايته لملف الصحة وهو ملف يهم كل مواطن مصري كما اشاد قرقر بجهود وزيرة الحصة والقطاع الطبي. وجيش مصر الابيض خاصة خلا ل ازمة كورونا.

انتصار في معركة كورونا

وقال قرقر: ما حدث من الفريق الطبي في جائحة فيروس كورونا، يستحق كل تقدير وشكر، مشددا على أهمية تقديم كل الدعم المادي والمعنوي للجيش الأبيض.

ووجه النائب محمد سلطان، النائب عن دائرة الهرم واكتوبر و عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر لوزيرة الصحة هالة زايد، العلي ما استعرضته من جهود فى خدمة بناء الإنسان المصري علي المستوي الصحي وخاصة بأزمة كورونا التى لا نزال نعاني منها.

إنجازات غير مسبوقة

واكد في تعليقه على بيان وزيرة الصحة اليوم، موجها الشكر أيضا للدولة المصرية بكافة أجهزتها وقيادتها السياسية التي عملت بجد فى المنظومة الصحية في مصر، وأصبحنا أمام مشروع قومي للتأمين الصحي الشامل الرئيس السيسي وجه بالانتهاء منها خلال 10 سنوات بعد ما كان 15 عام.

وأشاد النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل محافطة الاسكندرية ، بإنجازات القطاع الصحي في مصر خلال الفترة الحالية، والتي وصفها بأنها غير مسبوقة، مشددا على جودة منظومة التأمين الصحي الشامل والتي توليها الدولة اهتماما كبيرا ومتزايدا باعتباره إحدى أدوات الدولة لتقديم خدمات صحية لكل المصريين بجودة عالية ودون تمييز.

واشار الصغير، الى أن مصر وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت العديد من المبادرات الصحية الرئاسية التي أعلنها الرئيس السيسي للارتقاء بصحة المصريين ومنها مبادرة 100 مليون صحة، مضيفا أن التـأمين الصحي الشامل يتكامل مع كل هذه المبادرات لرعاية المصريين والعناية الصحية بهم.

فيما أثنى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، بأداء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مؤكدا أن منظومة الصحة نجحت القيادة السياسية بفضل الله وجهود القيادة السياسية والوزارة، مؤكدا أن مصر صمدت فى المواجهة وقدمت الخدمات الصحي.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان في تصريحات لـ" الوطن"، أن أنظمة صحة عالمية إنهارت أمام وباء كورونا، مؤكدا أن منظومة الصحة في مصر مازالت صامدة، مؤكدا أن إدارة ملف الصحة في الأوقات العادية صعب، وفي أوقات الجائحة أصعب.