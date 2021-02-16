مخرج «السرب» ينشر صورة من كواليس الفيلم

نشر المخرج أحمد نادر جلال، صورة له من كواليس فيلم «السرب»، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة بـ«انستجرام».

بطولة عدد من النجوم

وظهر أحمد جلال، في الصورة التي نشرها بـ«انستجرام» وهو يقف بجوار طائرة F16 في مشهد يتعلق بإطلاق النار من خلالها معبرًا عن سعادته بالمشاركة في فيلم «السرب».

وفي تصريحات تليفزيونية، قال مخرج «السرب» أحمد نادر جلال، إن العمل في هذا الفيلم كان مسؤولية كبيرة، لأنه يتحدث عن شخصيات حقيقية، وكل فريق العمل كان لديهم قوة كبيرة، وقدمنا فيلمًا سينمائيًا بالحجم الذي يليق به.

أحداث حقيقية

وأشار أحمد نادر جلال، إلى أن كل من يشارك في فيلم «السرب» يشعر أنه عمل مهم جدًا للبلد وللأجيال المقبلة، وكل الممثلين كانوا متعاونين لأقصى حد، وكلهم كان نفسهم يشاركوا في عمل مثل فيلم السرب، لافتًا إلى أنه تم العمل على أكثر من نسخة للفيلم، والنسخة التي بدأوا العمل فيها هي النسخة الـ12، خصوصًا وأنهم يعملون على قصة حقيقية بالفعل.

أحداث فيلم «السرب» مستوحاة عن وقائع حقيقية، وأحداث متعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الأمنية في مصر مع المؤامرات والكيانات الإرهابية والدول الممولة لهم، منهم واقعة ذبح 21 قبطيًا في ليبيا قبل سنوات وقصة الضربة الجوية المصرية في ليبيا يوم 15 فبراير عام 2015.

فيلم «السرب» الذي مازال في مرحلة التصوير، بطولة أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، و نجوم عالميون، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة «سينرجي» تامر مرسي.