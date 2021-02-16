زايد: كل دولار أنفق في «الكشف عن الأمراض غير السارية» عائده الاقتصادي 2.5 دولار

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنَّ أثر مبادرات الكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة والقلب والاعتلال الكلوي سيكون كبيرًا على الاقتصاد المصري.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية: «أجرينا دراسة مع البنك الدولي ووجدنا أن كل دولار أنفق على هذه المبادرات عائده الاقتصادي يتراوح ما بين 2 دولار إلى 2.5 دولار إنتاج، وعمومًا فإن هذه المبادرات ستحافظ على حياة 22 ألف مواطن سنويًا».