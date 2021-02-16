التأمينات: صرف معاشات القُصّر لوالدتهم دون حاجة لقرار وصاية

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر تُصرف إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية.

وأكدت التأمينات، ردا على سؤال إحدى الأمهات على الموقع الرسمي للهيئة، أنه إذا لم توجد الأم لصرف معاش الأبناء القصر، فيتم الصرف إلى الولي الشرعي، وإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصيا.

خصم 2% من معاش الأرملة الراغبة في الانتفاع بتأمين المرض

كما أوضحت الهيئة، أن الأرملة تنتفع بخدمات التأمين الصحي، إذا أبدت الرغبة بالانتفاع بتأمين المرض مقابل خصم 2% من نصيبها المستحق في معاش زوجها لصالح التأمين الصحي.

وأكدت التأمينات، أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يستحق المستفيدون عنه، أو مستحقي المعاش، منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر منحة الوفاة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، حيث تلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر، أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

إجراءات الحصول علي الخدمة

- تقديم طلب صرف المنحة.

- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

- تقديم شهادة وفاة صاحب المعاش.

- تقديم النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

- تقديم المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.​

ولفتت الهيئة إلى أنه في حالة قطع معاش الابن أو الأخ بسبب الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق لمدة عام «12 شهر»، لمرة واحدة فقط.

تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم لصرفها خلال 5 سنوات

وأشارت إلى أن منحة القطع، لا تُصرف بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، كما تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.