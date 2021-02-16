بتر يد شاب وجروح قطعية بوجه آخر بسبب ماكينة «درس الأرز» بالدقهلية

تسببت ماكينة «درس قش الأرز»، في بتر كف الذراع الأيمن لشاب في الدقهلية، وأصيب آخر بجرح قطعي في الوجه وجروح قطعية في الصدر والبطن في حادثين منفصلين، أثناء عملهما في درس قش الأرز.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول المدعو «کریم عيد محمد عجمي» 18 سنة عامل، مقيم قرية «المحمودية » دائرة مركز دكرنس مصابا ببتر بكف الذراع الأيمن إدعاء حادث عارض.

بالانتقال والفحص وسؤال عمه المدعو خالد محمد عجمى محمد، عامل، مقيم بذات القرية قرر بأنه حال عمل نجل شقيقه على ماكينة درس قش الأرز بأرض زراعية ملك والده بزمام القرية جذبت الماكينة يده، ما أدى الى حدوث إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28 لسنة 2021 عوارض مركز دكرنس ، جارى العرض على النيابة العامة .

وفي حادث آخر تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعو «محمد محمود عبدالحمید سودان» 25 سنة عامل ، ومقيم قرية « طحا المرج » دائرة مركز ديرب نجم - بمحافظة الشرقية مصابا بجرح قطعى بالوجه من الجهة اليمنى وجروح قطعية بالصدر والبطن إدعاء حادث عارض وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة . »

بإنتقال الضباط والفحص وسؤاله في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء عمله على ماكينة دراس قش الأرز بقرية « أبو شلوبة » دائرة مركز السنبلاوين تطايرت قطعة حديدية من الماكينة أحدثت إصابته ، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1907 لسنة 2021 إداري مركز السنبلاوين ، وجاري العرض على النيابة العامة .