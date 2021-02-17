حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل مخلص في كل أمور الحياة، ولا يستطيع أن ينجز أعماله دون دقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على المال والأعمال، فقط اعتن بحساباتك وخطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تجعلك يقظا ومقبلا على الحياة وتفكر بصورة إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها أبريل.