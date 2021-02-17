حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يستطيع مولود برج الجوزاء إمتاع الناس لساعات متواصلة دون توقّف بحيث لا يشعر بالملل، ويمكنه أيضًا الإتيان بالأفكار بسرعة شديدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن ما تتوصل إليه.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تتملكك مشاعر حنين وتراجع الماضي وتحلل وتستنتج جيدا، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 مايو.