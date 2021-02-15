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حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الإثنين 15 فبراير 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يعرف عن مولود برج الجوزاء الازدواجية إذ يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا ومرحًا، ويمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا في الوقت ذاته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمدك بالسحر والطاقة العاطفية والقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

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