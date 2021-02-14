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حظك اليوم الأحد 14-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الأحد 14 فبراير 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يعيش في قلق دائمًا، ما يجعله يشعر باضطرابات في أثناء نومه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمدك بالسحر والطاقة العاطفية والقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبد المغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 مايو.

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