التموين تطلق غرفة عمليات مركزية لمتابعة المخابز بسبب التقلبات الجوية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وجه مديري مديريات التموين بالمحافظات، بمتابعة الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز في ضوء التقلبات الجوية التي تمر بها البلاد، كما أعلن المصيلحي تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، برئاسته وعدد من مساعديه ومعاونيه وقطاع الرقابة والتوزيع، لمتابعة الأمر لحظة بلحظة، من حيث توافر الخبز الدقيق واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية علي بطاقة الدعم.

وأضاف وزير التموين، أنه يتابع يوميا كم السلع وتوافرها بمخازن الشركة القابضة للسلع الغذائية التي يصل عددها إلى 1500 مخزن، منتشرة بمحافظات الجمهورية، وذلك إلكترونيا، بعد إدخال أجهزة الحاسب الآلي إليها، وأيضا تليفونيا.

وأكد المصيلحي، أنه تم صرف 85% من الدعم المقرر للمواطنين على بطاقة الدعم حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتوافر في كل مخبز رصيد 3 أيام من الحصة المقررة، كرصيد استراتيجي، إضافة إلى الحصة اليومية إلى كل مخبز، مؤكدا بأن غرفة عمليات الوزارة لم تتلقى أي شكوى عن نقص دقيق أو سلع غذائية بسبب التقلبات الجوية.