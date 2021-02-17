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حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

اليوم القمر بمواجهة برجك.. اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات

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الوطن
12:21 ص | الأربعاء 17 فبراير 2021
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب لديه شخصية غيورة، لا يحب أن يقترب أحد من الاشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم القمر بمواجهة برجك، اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

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