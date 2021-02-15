حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج العقرب بشخصية هادئة وموزونة، ويسعى بكل قوة للوصول إلى الهدف الذي يريد أن يحققه، وهو عاطفي وحساس بشكل كبير، وكتوم بطبعه، ومحتال، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة.. مما يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تكسب إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب أحمد حلمي، ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.