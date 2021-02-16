التموين تعلن أسعار الجملة والتجزئة للخضروات والفاكهة والأسماك

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تتابع يوميا مع مسؤولي أسواق الجملة، من خلال قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، الأسعار، التي تخرج منها لكل السلع الغذائية (بيع جملة – بيع تجزئة)، وطبقا لبيان الأسعار الصادر من سوق العبور بالقاهرة، وذلك حرصا منها على متابعة أسواق الجملة والتجزئة.

أسعار الخضروات

وذكر البيان الصادر عن وزارة التموين اليوم الثلاثاء، بعض أسعار الخضروات كالتالي:

- الطماطم تخرج من السوق بسعر جنيه، وتصل إلى 1.60 قرشا، لتباع في أسواق التجزئة ما بين 2 جنيه، وصولا إلى 3.50 جنيها/ للكيلو.

- البطاطس تخرج بسعر جنيه وتصل إلى 2 جنيه، لتباع بأسواق التجزئة من 2 جنيه إلى 3.50 جنيها/ للكيلو.

- البصل من 2.75 قرشا وصولا إلى 5 جنيهات لبياع في سوق التجزئة من 4 جنيهات وتصل إلى 7 جنيهات.

- الخيار: تفاوتت أسعاره من 1.50 قرشا إلى 3 جنيهات للجملة، ليباع بأسواق التجزئة من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة

أما بخصوص أسعار الفاكهة فقد جاءت كالتالي، وفق البيان:

- شهد سعر البرتقال تفاوتا ملحوظا في الأسعار في الأيام الماضية، حيث يخرج من سوق الجملة بسعر 2.25 قرشا، ويصل إلى 5 جنيهات، ليباع في أسواق التجزئة ما بين 5 جنيهات ويصل إلى 7 جنيهات/ للكيلو.

- وبالنسبة للموز فإنه يخرج بسعر 5 جنيهات، ويصل إلى 10 جنيهات، لبياع في أسواق التجزئة ما بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الأسماك

وبالنسبة لأسعار الأسماك، فأكد البيان أن السمك البلطي يخرج بسعر 18.50 جنيها إلى 22 جنيها/ للكيلو، ليباع في اسواق التجزئة ما بين 26 جنيها ويصل إلى 32 جنيها للكيلو.