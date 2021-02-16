السفير الإسباني: أتمنى انتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد

قال السفير الإسباني في القاهرة، رامون جيل كاساريس، إنه يتمنى إن ينتقل اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف واحد من الأندية الإسبانية الكبرى مثل ريال مدريد أو برشلونة.

وأضاف السفير، خلال لقاء مع الصحفيين على هامش زيارته للإسكندرية اليوم، دعونا نصلي ونتمنى أن ينتقل اللاعب الكبير محمد صلاح إلى أسبانيا، بالتأكيد الشعب المصري كله سيتابع الفرق الإسبانية.

التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا

وتطرق إلى العلاقات المصرية الإسبانية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا تأثر بسبب كورونا، لكنه يأمل في أن يكون هناك مزيد من الاستثمارات والتبادل التجاري.

وأوضح أن قيمة الصادرات الإسبانية لمصر بلغت مليار و400 مليون دولار، فيما بلغت حجم الصادرات المصرية 860 مليون دولار.

وقال: «رغم توقف النشاط القنصلي في الإسكندرية، لكننا سنتواجد بشكل دائم هنا من خلال الفعاليات الثقافية».

وتحدث عن أهمية التعاون بين مدن البحر المتوسط وتبادل الثقافة فيما بينهما، مشيراً إلى التعاون مع مكتبة الإسكندرية من خلال مشروع ثقافي.

واستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه السفير الإسباني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة وخاصة جذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

ورحب المحافظ بالسيد السفير علي أرض الإسكندرية، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات بين البلدين، وأعرب عن رغبته في زيادة التعاون في مجال الاستثمارات، مؤكدا استعداد المحافظة لتذليل أي عقابات قد تواجه تلك الاستثمارات.

ورحب بعقد أية مؤتمرات على أرض الإسكندرية من شأنها تعزيز الاستثمارات بين الجانبين.

وأضاف أن الاستثمارات بين مصر وأسبانيا تقدر بـ 950 مليون دولار، فيما تحتل الإسكندرية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الأسبانية في مصر.