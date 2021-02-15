خالد الجندي: كنت أكثر معارض لعيد الحب حتى قمت بمراجعات فقهية

قال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف، إنني كنت أكثر شخص يتصدى لعيد الحب، لكن قمت بمراجعات فقهية، ومن لا يعرف المراجعات الفقهية، لا يعرف النبي محمد ولا الصحابة ولا الفقهاء ولا الخلفاء الراشدين، موضحا أن التغيرات التي يمر بها الإنسان والبيئة المختلفة، هي التي تؤدي إلى التأقلم مع المتغيرات، مبينا أن الفقه يتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والعادة والعرف والعلم.

الخليفة عمر بن الخطاب تراجع عن الفتوى في زمن المجاعة

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية dmc، أن الفتوى متغيرة في كل زمان والدليل على هذا رفع حد قطع اليد في زمن الخليفة عمر بن الخطاب في عصر المجاعة بسبب تغير الظرف، ولفت إلى أن كلمة عيد يوجد عليها اختلاف في ظل موافقة البعض بأن لها معنى شرعي فقط، والبعض يرى أن لها معنى شرعي واجتماعي.

العيد له معنى شرعي وآخر اجتماعي والأول يتطلب وجود طقس ديني

وتابع الجندي: «الشرع لا يضم عيدا للأم مثلا، لكن هذا اليوم عيد من الناحية الاجتماعية ولا يضم نسكا دينيا، وهو فقط مجرد يوم للتذكير بتضحيات الأمة لذا فإن أي مناسبة ينظر إليها من خلال النظرة الاجتماعية يمكن أن تسمى بهذا الاسم دون أي حرج ديني، وهذا العيد جاء في ظل تفكك مجتمعي لذا كان هذه العيد الاجتماعي هدفه تجميع الأسرة والعمل على تقويتها».

شيوخ السلفية والإخوان يعيشون على الانتهازية السياسية

وواصل: «في شيوخ بتتكسف ترجع عن فتواها، وفي ناس من أصحاب ملف التدين السياسي (الإخوان والسلفيين) بتقول أن الشيوخ غيروا الفتوى عشان الرئيس أو الحزب الوطني أو غيره وهم بيقولوا كده عشان هما عايشين على الانتهازية السياسية فاكرين الناس زيهم وده مبيحصلش، وهؤلاء لديهم نقص، والأئمة الأربعة والخلفاء كانوا بيغيروا من فتواهم وكان في حديث نبوي عن أبي قتاتة، أن رجل سأل النبي هل إذا قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا غير مدبر، هل يغفر الله لي خطاياه فقل الرسول له نعم ثم دعا الرجل يذهب ثم نادى عليه مسرعا أن الله سيغفر له كل خطاياه إلا الدين حسبما قال الملك جبريل للنبي».