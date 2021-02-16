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قرعة أولمبياد طوكيو تضع «يد مصر» في المجموعة الثانية

كتب:

عبدالرحمن محمود
06:52 م | الثلاثاء 16 فبراير 2021
منتخب مصر لليد

منتخب مصر لليد

تواجد المنتخب الوطني لكرة اليد في المجموعة الثانية بأولمبياد طوكيو المقبلة، خلال القرعة التي أجريت، اليوم الثلاثاء، للمنافسات التي ستنطلق في يوليو المقبل، وجاء قرعة كرة اليد بأولمبياد طوكيو: المجموعة الأولي: «الدانمارك -إسبانيا -الارجنتين -المركز الأول بتصفيات المجموعة الثانية -المركز الثاني في كل من المجموعتين الأولى والثالثة».

وفي المقابل جاءت المجموعة الثانية: «مصر -اليابان -البحرين -المركز الأول في كل من المجموعتين الأولي والثالثة -المركز الثاني في المجموعة الثانية».

وجاءت مجموعات التصفيات المؤهلة للأولمبياد المجموعة الأولى «النرويج -البرازيل –تشيلي - كوريا»، والمجموعة الثانية: «فرنسا -كرواتيا -البرتغال -تونس»، المجموعة الثالثة «ألمانيا -السويد -سلوفينيا -الجزائر».

وينضم المتأهلون من مرحلة التصفيات إلى المجموعات المشاركة في الأولمبياد، وفقًا لما حددته القرعة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تبدأ مباريات التصفيات في الفترة من 12 لـ 14 مارس المقبل.

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