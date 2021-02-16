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محمد منير يكشف حقيقة إجرائه حفلا في فلسطين: الفن ملهوش وطن

كتب:

محمود البدوي
02:42 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
الفنان محمد منير

الفنان محمد منير

كشف الفنان محمد منير، عن حقيقة استعداده لإجراء حفلة غنائية في فلسطين، حيث ذكر أنه تم عرض عليه هذا المشروع، إلا أنه ما زال تحت الدراسة، «لازم أفكر في الخطوة دي، عشان لو فكرت أروح إسرائيل لازم برضه أروح غزة أو عدد من المناطق الفلسطينية، زي رام الله».

وأضاف «منير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»: «أنا راجل فنان، بدي رسالة مهمة جدًا، وكمان الفن ملهوش وطن».

وفي نهاية المداخلة، وجهت الإعلامية لميس الحديدي، شكرًا بالغًا للفنان محمد منير على إجرائه هذه المداخلة، وذكرت أنه كان صوته مع مصر في ثورة 30 يونيو، فرد «فاكرة أغنية إزاي .. يا ريت تعرضيها دلوقتي»، فردت: «هحاول أجبها وأعرضها».

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