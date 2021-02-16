الحديدي مستنكرة الزيادة السكانية: هنسرح الأطفال في الإشارات بمناديل؟

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عن الزيادة السكانية، وذلك خلال افتتاحه المجمع الطبي المتكامل في محافظة الإسماعيلية، وكذلك افتتاحه عددًا كبيرًا من المشروعات في القطاع الطبي، موضحة أن الرئيس السيسي، تحدث اليوم، عن خطورة النمو السكاني، وخطورته على إلتهام التنمية وكل الجهود التي تبذل لتحقيق حياة أفضل.

يجب تقليل الإنجاب من أجل تعليم الأطفال بشكل جيد

واستنكرت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «ON»، من الزيادة السكانية، «لازم نقلل نسبة الإنجاب عشان الأطفال يتعلموا كويس، ويلاقوا شغل جيد، مش معقول نجيب الأطفال ونسرحهم يبيعوا مناديل في الإشارات أو يشتغلوا في الغيطان»، موضحة أن الآن نتحدث عن معدل نمو سكاني في حدود 1.9%، بينما الرئيس السيسي قال إنه يستهدف تقليصه لـ 1%.

مصر تزيد بنسبة 2 مليون نسمة سنويًا

وأوضحت الإعلامية، أن الزيادة السكانية الآن في مصر تعادل 2 مليون نسمة في السنة الواحدة، متسائلة: «إزاي هتفضل نكمل بالشكل ده؟ ليس فقط دور الدولة في حملات التوعية أو تضاعف مراكز تنظيم الأسرة، أنا بسأل الناس، لما تكتروا الأطفال هيـأكلوا إيه؟».

قبل ما تنجبوا.. فكروا الأطفال دي هتأكل إيه؟

وتابعت: «مش مهم أنهم يأكلوا قد ما مهم أنهم يأكلوا أكل صحي عشان صحتهم تبقى كويسة، لما الأطفال دي تتعب هتتعالج فين، لما يحب يتعلموا هيتعلموا فين، ولا نخلف الأطفال نسرحهم في الإشارات ويبيعوا مناديل أو يشتغلوا في الغيطان».